Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

12 Mart 2022 Cumartesi, 00:56

Ukrayna, Rusların kontrol altına aldığı Melitopol’ün Belediye Başkanı’nın kaçırıldığını duyurdu ve bu olayın uluslararası hukuku ihlal etmek olduğunu açıkladı.

Rusya ise kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov’un durumu hakkında açıklama yapmadı.

“SAVAŞ SUÇU”

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Melitopol Belediye Başkanı’nın kaçırılması, Cenevre Sözleşmeleri ve savaş sırasında sivil rehin alınmasını yasaklayan ek protokol uyarınca savaş suçu olarak nitelendirilmektedir” denildi.