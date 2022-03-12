Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
Ukrayna, kuşatma altındaki Melitopol'ün Belediye Başkanı'nın Rus güçleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.
Ukrayna, Rusların kontrol altına aldığı Melitopol’ün Belediye Başkanı’nın kaçırıldığını duyurdu ve bu olayın uluslararası hukuku ihlal etmek olduğunu açıkladı.
Rusya ise kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov’un durumu hakkında açıklama yapmadı.
“SAVAŞ SUÇU”
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise “Melitopol Belediye Başkanı’nın kaçırılması, Cenevre Sözleşmeleri ve savaş sırasında sivil rehin alınmasını yasaklayan ek protokol uyarınca savaş suçu olarak nitelendirilmektedir” denildi.
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