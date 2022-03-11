Şoygu ve Akar, Ukrayna'daki Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini konuştu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Ukrayna'da bulunan Türklerin insani koridorlar üzerinden tahliyesini istişare ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilirken, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulandı.
Bakan Akar ayrıca insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.
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