Ukrayna: Esir takasında 41 Ukraynalı kurtarıldı
Ukrayna, Rusya ile yapılan esir değişiminde 11'i kadın 41 Ukraynalı kurtarıldığını açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rusya ile bir esir değişiminin daha gerçekleştiğini açıkladı.
İrina Vereşçuk, bu çerçevede 11’i kadın toplam 41 Ukraynalı'nın kurtarıldığını belirtti. Vereşçuk, kurtarılanların 28’inin asker, 13’ünün sivil olduğunu ifade etti.
Vereşçuk, "Bugün serbest bırakılanların arasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi rahibinin olması özellikle sevindirici" dedi.
Ukrayna makamlarınca dün yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı, bunun sonucunda 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirilmişti.
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