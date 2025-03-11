Ukrayna ile ABD masaya oturdu: Barış planı mı, yeni bir kriz mi?

Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan toplantının başladığı bildirildi.

Ukrayna ile ABD masaya oturdu: Barış planı mı, yeni bir kriz mi?
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:08

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cidde'de Ukrayna ve ABD heyetlerinin görüşmesinin başladığı belirtildi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yermak, "Ukrayna çıkarlarının korunması, savaşın sona erdirilmesine yönelik net bir vizyon, Amerikan ortaklarımızla etkili bir şekilde çalışacağız" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in ülkesini Cidde'deki toplantıda temsil edeceğini ifade etmişti.


Etiketler: #Ukrayna #ABD

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