Ukrayna istedi, Fransa gönderiyor: Önümüzdeki haftalarda teslim edilecek
Fransa, Ukrayna'ya altı CEASAR obüsünün daha teslim edileceğini duyurdu.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sebastien Lecornu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya teslim etme sözü verdiği altı adet CEASAR obüsünün önümüzdeki haftalarda teslim edileceğini söyledi.
Lecornu, "Bunları önümüzdeki haftalarda teslim edeceğiz. Şimdiye kadar TRF1 obüsleri gibi bir önceki neslin diğer topçu tiplerini teslim ettik" dedi.
Fransa ordusunun envanterinde 76 adet CAESAR obüsünün bulunduğu, bunların 24'ünün Ukrayna'ya sevk edilmesi halinde kendi stoklarının neredeyse üçte birini kaybedecekleri belirtildi.
Fransa daha önce de Ukrayna'ya 18 adet kundağı motorlu 155 mm CAESAR topçu birimi tedarik etti. Fransa halihazırda Ukrayna'ya, Fransız ordusu tarafından artık kullanılmayan 155 mm TRF1 çekili obüs sevk etti.
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