Ukrayna: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti

Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini açıkladı.

AA
15 Nisan 2022 Cuma, 17:27
Ukrayna: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
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Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini bildirdi.

En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini kaydetti.


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