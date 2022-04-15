Ukrayna: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 900'ü geçtiğini açıkladı.
Nebitov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı bölgelerde 900'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini bildirdi.
En fazla sivil kaybın Buça'da yaşandığını belirten Nebitov, bu şehirde 350'den fazla sivilin cesedinin tespit edildiğini kaydetti.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
- Genelev hafriyatında tarihi hamam kalıntı
- 10 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı
- 'Bir de ekonomi kötü diyorlar' diyen gencin 'şok' anları
- Kadıköy'de 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılmaz Erbek Apartmanı sanığı: Tek suçlu ben miyim?
- Putin'in 2021 geliri açıklandı
- Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
- Resimleri 3 boyutlu canlandırıyor
- Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu
- Emekli polis evinde ölü bulundu
- Marmaray’ın resmi hesabından Ongun'a ‘sübvanse’ yanıtı
- Otobüse son anda atlayan yolcu: Brooklyn Nets
- Rusya'da iş yapan şirketlerde iç huzursuzluk hakim
- Villarreal'e elenmenin faturası ağır oldu!