Ukrayna: Mariupol kırmızı çizgimiz

17 Nisan 2022 Pazar, 22:09

Yaklaşık 6 haftadır abluka altında tuttulan Mariupol, henüz Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilemedi. Rus ordusu, yaklaşık 2.500 Ukraynalı askerin hala bölgede olduğunu öne sürüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Mariupol'un son durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

DİRENİŞ DEVAM EDİYOR

Dmitro Kuleba, Mariupol'deki durumun korkunç ve yürek burkucu olduğunu dile getirerek, “Şehir artık yok. Geriye kalan askerler ve siviller, Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış bir şekilde mücadelelerine devam ediyorlar. Ancak Rus ordusu, ne pahasına olursa olsun kenti yerle bir etmeye karar vermiş” ifadelerini kullandı.

MARİUPOL 'KIRMIZI ÇİZGİ'

Kuleba ayrıca, Mariupol'un ele geçirilmesinin barış görüşmelerini önemli ölçüde engelleyebileceğini vurgulayarak, “Özellikle Bucha'dan sonra Ruslarla görüşmeleri sürdürmek zorlaştı. Başkan Zelenski'nin de belirttiği gibi Mariupol bir kırmızı çizgi olabilir” dedi.

Ukraynalı yetkililer, Mariupol'da Rus birlikleri tarafından yaklaşık 21 bin kişinin öldürüldüğünü ve şehirde hala 120 bin kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Savaştan önce şehrin nüfusu 450 bin idi.