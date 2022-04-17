Ukrayna: Mariupol kırmızı çizgimiz
Ukrayna tarafı, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'un kırmızı çizgi olduğunu hatırlatarak, kentin yok olma noktasına getirildiğini söyledi.
Yaklaşık 6 haftadır abluka altında tuttulan Mariupol, henüz Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilemedi. Rus ordusu, yaklaşık 2.500 Ukraynalı askerin hala bölgede olduğunu öne sürüyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Mariupol'un son durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
DİRENİŞ DEVAM EDİYOR
Dmitro Kuleba, Mariupol'deki durumun korkunç ve yürek burkucu olduğunu dile getirerek, “Şehir artık yok. Geriye kalan askerler ve siviller, Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış bir şekilde mücadelelerine devam ediyorlar. Ancak Rus ordusu, ne pahasına olursa olsun kenti yerle bir etmeye karar vermiş” ifadelerini kullandı.
MARİUPOL 'KIRMIZI ÇİZGİ'
Kuleba ayrıca, Mariupol'un ele geçirilmesinin barış görüşmelerini önemli ölçüde engelleyebileceğini vurgulayarak, “Özellikle Bucha'dan sonra Ruslarla görüşmeleri sürdürmek zorlaştı. Başkan Zelenski'nin de belirttiği gibi Mariupol bir kırmızı çizgi olabilir” dedi.
Ukraynalı yetkililer, Mariupol'da Rus birlikleri tarafından yaklaşık 21 bin kişinin öldürüldüğünü ve şehirde hala 120 bin kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Savaştan önce şehrin nüfusu 450 bin idi.
Video Haberler
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto
En Çok Okunan Haberler
-
- Endişe yaratan açıklama: 'Savaş başlayacak'
- Futbol sahasında kahreden ölüm!
- Kokain yüklü tekneye baskın
- F.A. Cup'ta Liverpool'un rakibi bell
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Play-off maçında yumruklar havada uçuştu
- Menzilci doktordan yazara ağır hakaret
- 'Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak'
- Bayern Münih adım adım 10. şampiyonluğa!
- Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Mariupol mesajı