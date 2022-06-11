Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı

Ukrayna meclis üyesi Lesia Vasilenko Twitter hesabından, Mariupol'deki toplu mezarlığın videosunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 16:37
Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
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Ukrayna meclis üyesi Vasilenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıkıcı etkilerini göstermek amacıyla Twitter hesabında araç içinden çekilmiş iki dakika süren toplu mezarlık videosu paylaştı.

 

Vasilenko paylaşımına, "Mariupol tarlalarında isimsiz mezarlar. Yüzlercesiyle gömülü yeni bir mezarlık. Bu tarlalar yeşildi, şehir canlı ve kalabalıktı. Rusya bedel ödemeli." yazdı

 

Video ayrıca Ukrayna Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığı'na bağlı Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi olan Stratcom Centre twitter hesabı tarafından da paylaşıldı. 

Stratcom Centre paylaşımında, "Mariupol'deki bir çok sivil mezarlığından bir tanesi. Taze 3 bin mezar açıldı. Bu, Rusya'nın yaklaşık 500 bin nüfuslu, gelişmekte olan bir şehre ne yaptığıdır" yazdı.

 


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