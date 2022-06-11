Ukrayna meclis üyesi toplu mezarların videosunu paylaştı
Ukrayna meclis üyesi Lesia Vasilenko Twitter hesabından, Mariupol'deki toplu mezarlığın videosunu paylaştı.
Ukrayna meclis üyesi Vasilenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yıkıcı etkilerini göstermek amacıyla Twitter hesabında araç içinden çekilmiş iki dakika süren toplu mezarlık videosu paylaştı.
Vasilenko paylaşımına, "Mariupol tarlalarında isimsiz mezarlar. Yüzlercesiyle gömülü yeni bir mezarlık. Bu tarlalar yeşildi, şehir canlı ve kalabalıktı. Rusya bedel ödemeli." yazdı
Nameless graves in #Mariupol fields. A fresh cemetery with hundreds of burials. Before these fields were green…as was the city alive and populous. #Russia must pay pic.twitter.com/3ANbxjAHHQ— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) June 11, 2022
Video ayrıca Ukrayna Kültür ve Bilgi Politikası Bakanlığı'na bağlı Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi olan Stratcom Centre twitter hesabı tarafından da paylaşıldı.
Stratcom Centre paylaşımında, "Mariupol'deki bir çok sivil mezarlığından bir tanesi. Taze 3 bin mezar açıldı. Bu, Rusya'nın yaklaşık 500 bin nüfuslu, gelişmekte olan bir şehre ne yaptığıdır" yazdı.
This is one of many graveyards of civilians in #Mariupol. It has over 3,000 fresh graves. This is what Russia did to the once flourishing city of nearly 500 000 inhabitants. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/oZQ6qj1aBx— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) June 10, 2022
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