Ukrayna, Odessa’da 10 Rus gemisine el koydu
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU), liman kenti Odessa’da Rus bandıralı 10 gemiye el koyduklarını açıkladı.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU) yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada liman kenti Odessa’da sekizi kargo ve ikisi tanker olmak üzere toplamda 10 Rus bandıralı gemiye el koyduklarını duyurdu. Yetkililer, gemilerin Ukrayna ekonomisine katkı sağlamak için çalıştırılacağını ifade ederek gemilerin mülkiyetinin tamir için Ukrayna Limanlar İdaresi’ne devredildiğini belirtti.
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