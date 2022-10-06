Ukrayna ordusu Herson'da ilerliyor: 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alanı tekrar kontrol altına aldığını duyurdu.
Ukrayna'nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, ülkesinde devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sürdürdüğü karşı saldırıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Söz konusu bölgede 400 kilometrekarelik alanın Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiğini anlatan Gumenyuk, "Evet, başarılarımız oldukça inandırıcı. Herson bölgesinin 400 kilometrekareden fazlası işgalcilerden kurtarıldı ve biz ilerliyoruz" dedi.
ZAPORİJYA RUS FÜZELERİ İLE VURULDU
Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresinin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, Rus güçlerince bugün Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Rus güçlerinin bu sabah saat 05.00 sularında S-300 sisteminden fırlatılan füzeler ile kente saldırı düzenlemesi sonucu Zaporijya'da şiddetli patlamaların meydana geldiği kaydedildi.
Bazı konut ve evlerin patlama sonucu hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, "Şu anda 3 kişinin ölümü hakkında bilgi verildi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralanan 12 vatandaş, şehrin sağlık tesislerine kaldırıldı" denildi.
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