Ukrayna posta hizmetlerinin bastırdığı tepki pulu beş günde yarım milyon adet satıldı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 12:59

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken Ukrayna posta hizmetlerinin çıkardığı özel baskılı bir pul, Kiev halkı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pulun üzerinde yer alan Ukrayna askerinin Rus kruvazörüne 'orta parmak' işareti yapması ve pulun göndermeli bir küfür içermesi ilginin merkezinde.

5 GÜNDE YARIM MİLYON SATTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Ukraynalılar pulları satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Pulları yayınlayan Ukrposhta şirketi ise Instagram'da yaptığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Posta pulunun piyasaya sürülmesinden bu yana beş gün geçti ve neredeyse yarım milyon adet satıldı. Hedefimiz bir milyondu ve bu yüzden yeniden basmayı planlamıyoruz. Dolayısıyla, her pul tarihi değerini koruyacaktır.”

Şirket tarafından pulların tükendiği belirtilirken sınırlı sayıda çevrimiçi satış yapıldığı duyuruldu.

İSYANCI MUHAFIZLARDAN İLHAM ALDI

Indy 100'de yer alan habere göre pullar, Karadeniz'deki Zmiinyi (Yılan Adası) yakınlarında teslim olmaları talep edilen Ukraynalı sınır muhafızlarının Rus ordusuna yönelik isyanından ilham aldı.

Habere göre, pulun önceki baskısında küfür içeren bir ifade olmasına karşın sonraki baskılarda bu kaldırıldı, ancak orta parmak işareti yapan asker figürü varlığını koruyor.