Ukrayna, Putin'in dublörü olduğunu iddia etti

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:17

Ukrayna istihbarat kaynakları ve yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Putin’in son dönemde dublör kullanmış olabileceği iddiasını ortaya attı.

Tümgeneral Kirilo Budanov, katıldığı televizyon programında Putin’in imajının son dönemde değiştiğini söylerken, bunun sebebinin ise dublör kullanmak olduğunu dile getirdi.

Budanov, Putin’in kulağının en büyük farkı işaret ettiğini söylerken, “Putin’in dublörlerinin farklı alışkanlıkları, davranışları ve boyu var” dedi. Son dönemde Putin’in kamuoyunun karşısına çıktığında boyunda ve kulağının şeklinde ciddi değişiklikler olduğunu söylerken, “Fotoğraflara bakınca kulaklara dikkat etmek gerekiyor. Kulaklar parmak izi gibidir ve her insanın kulağı biriciktir, taklit edilemez” dedi.

Putin’in dublörlerinin farklı boylarda olduğuna ve farklı alışkanlıkları olduğuna dikkat çeken Budanov geçen ay İran’ın başkenti Tahran’da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşen Putin’in dublör kullandığını öne sürmüştü. Geçen ay Tahran’da çekilen görüntülerde Putin’in uçaktan inerken çekilmiş görüntüleri paylaşım rekoru kırmış ve Putin’in ağır aksak yürümesi ve hemen kameralardan uzaklaşması dikkat çekmişti.