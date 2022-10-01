Ukrayna, Rus askerleri abluka altına aldı: 5 bine yakın Rus askeri Liman şehrinde kuşatıldı
Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını ve Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu duyurdu.
Ukrayna Luhansk Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Liman şehri çevresinde başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mesajında Hayday, "Yaklaşık 5 bin Rus askeri 'Liman kazanında' kaldı. Ukrayna güvenlik güçleri neredeyse tüm çıkış yollarını ve mühimmat tedarik yolları bloke etti. Liman'ın işgalden kurtarılmasından sonra sıra Luhansk bölgesine gelecek" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Grubu Temsilcisi Sergey Çerevatiy, Liman şehri yakınlarındaki Yampil, Novoselivka, Şandriholovo, Drobışevo, Stavki yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.
LİMAN ŞEHRİ
Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan ve uzun süredir Rus güçlerinin elinde olan Liman şehrine doğru ilerleyişinin sürdüğü bildirildi.
Çerevatiy, dün yaptığı açıklamada, Liman şehrinde Rus birliklerinin kuşatılmasının tamamlanma aşamasında olduğunu söylemişti.
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