Ukrayna: Rusya 23 bin 800 asker kaybetti

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:39

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklamada yaptı. Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 23 bin 800 asker kaybetti. Ayrıca Rusya'nın 194 uçak, 155 helikopter, 1048 tank, 2 bin 519 zırhlı araç, 459 top, 152 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.