Ukrayna-Rusya savaşının maliyetinin 1,6 trilyon dolar olduğu açıklandı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:26

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:26

Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) tarafından yapılan araştırmada, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisine zararının 1,6 trilyon dolar olduğu ifade edildi.

Araştırmayı yapan ekipten Michael Groemling, savaşın “büyük bir küresel ekonomik öneme” sahip olduğunu vurgulayarak, enerji ve hammadde tedarikine ilişkin sorunların şirketlere baskı yaptığını söyledi.

Groemling, 2023 tahminlerinde 1 trilyon dolar küresel katma değer kaybı öngördüğünü ifade ederek, “Ne yazık ki bu yıl henüz tehlike geçmedi” ifadelerini kullandı.

DIW’den araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Yüksek enerji fiyatları üretim aşamasında maliyet artışlarına neden olarak birçok şirket için hesaplanması zor bir hal aldı” denildi.

Araştırma sonuçlarında, 2022 yılı içinde küresel ekonominin 1,6 trilyon dolar gelir üretebileceği ancak savaş nedeniyle bunu yapamadığı ifade edildi.