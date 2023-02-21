Aktivistler, Almanya Başbakanı Scholz'un ofisinin önünde bir ağaç kesti

Almanya'da eko-aktivistler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ofisi önünde "ormansızlaşmayı" protesto etmek için bir ağaç kesti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:46
Aktivistler, Almanya Başbakanı Scholz'un ofisinin önünde bir ağaç kesti
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Almanya'da iklim değişikliğiyle mücadele eden Son Nesil (Letzte Generation) Hareketi'nden eko-aktivistler, "ormansızlaşmayı" protesto etmek için Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ofisinin önünde bir ağaç kesti.

Aktivistler tarafından yapılan ortak açıklamada, "Her dakika geleceğimiz için önemli bir karbon deposu olan 42 futbol sahası büyüklüğünde orman sessizce kesiliyor. İş dünyası ve siyaset, uygarlığın üzerine oturduğu dalları kesiyor. Bu yıkımı Berlin'in merkezinde görünür kılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şubat ayının başında eko-aktivistler, hükümeti protesto amacıyla Münih, Düsseldorf, Jena, Magdeburg, Köln, Passau, Berlin ve Hannover'de kendilerini asfalta bantladılar. 

Protestocular, diğer taleplerinin yanı sıra yollara hız sınırı getirilmesini de talep ettiler.


Almanya Olaf Scholz aktivist

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