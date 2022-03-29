Ukrayna: Rusya'nın kuşattığı Mariupol'den ayrılmak isteyen yüz binlerce sivil var
Mariupol Belediye Başkanı, Rus ordusunun kuşatması altındaki kentten ayrılmak isteyen yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus ordusunun kuşatması altındaki şehirden ayrılmak isteyen yaklaşık 160 bin kişinin bulunduğunu bildirdi.
Boyçenko, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, "Maalesef Mariupol şehrinde hala çok sayıda insan var. Bu rakam 100 binin üstünde. Tahminlerimize göre, yaklaşık 160 bin sivil kuşatma altındaki Mariupol şehrinde bulunuyor" ifadesini kullandı.
Artık Mariupol'da bulunmanın ve yaşamanın imkansız olduğunu, şehirde elektrik, ısıtma, su ve telefonun olmadığını vurgulayan Boyçenko, bunu "Rus ordusunun Mariupol halkına yönelik soykırımı" olarak nitelendirdi.
Boyçenko, Rusya'nın, Mariupol'a insani koridorun açılmasına söz vermesine rağmen gerçekte bunu engellediğini kaydetti.
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