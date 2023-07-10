Ukrayna: Rusya'nın saldırısında 4 sivil öldü 11 kişi yaralandı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:43

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:56

Ukrayna bölge valisi Yuriy Malaşko, Rusya'nın saldırısı sonucunda sivillerin öldüğünü açıkladı. Vali Malaşko, Zaporijya'nın Orikiv kasabasına insani yardım dağıtımı yapıldığı sırada düzenlenen bombalama sonucunda dört sivilin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını söyledi.



Reuters'ta yer alan habere göre, Malaşko, ölenler arasında 40'lı yaşlarda üç kadın ve bir erkeğin bulunduğunu söyledi. Malashko, Rusya'nın Zaporizhzhia bölgesindeki 10 yerleşim yerine 36 hedefli saldırı düzenlediğini de sözlerine ekledi.



Malaşko'nun sivillerin öldürüldüğüne ilişkin öne sürdüğü iddia henüz doğrulanamazken, Rusya şimdiye kadar sivil öldürüldüğüne yönelik tüm iddiaları reddetti.