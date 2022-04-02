Ukrayna, Rusya'nın Tokmak şehrinde referanduma hazırlandığını öne sürdü

02 Nisan 2022 Cumartesi, 05:18

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 37. gününde devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya’nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü.

"GEREKLİ YERLERE BİLGİLENDİRME YAPILMIŞTIR"



Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı direnişi sürüyor. Rusya devletimiz karşısında tüm imkanlarla saldırıyor. Rus işgalciler 4 Nisan’da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor. Bu konu hakkında gerekli yerlere bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.



