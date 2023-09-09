Ukrayna, Şişecam'ı 'savaşın uluslararası sponsorları' listesine ekledi

Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:31

Güncelleme: 09.09.2023 - 11:31

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NAPC), Rusya Federasyonu'nda çok sayıfa yatırımı bulunan Türk cam üreticisi Şişecam Grubu'nun "savaşın uluslararası sponsorları" listesine dahil edildiğini duyurdu.

Böylece, Ukrayna tarafından hazırlanan "savaşın uluslararası sponsorları" listesine ilk kez Türkiye'den bir şirket eklendi.

NAPC tarafından yapılan açıklamada, "Şirket, Rusya'daki fabrikalarında 3 bin 414 çalışana iş imkanı sağlayarak istihdam yaratmakta ve terör devleti ekonomisini desteklemektedir. Özellikle Şişecam Topluluğu'nun cam levha, cam ev eşyası ve cam kap üreten iştirakleri, 2022 yılında Rusya Federasyonu'na 11,2 milyon doların üzerinde vergi ödemiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Şirket yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınamak için herhangi bir girişimde bulunmadığını da belirtmeliyiz" ifadeleri yer aldı.

NACP'ye göre, Şişecam'ın Rusya'daki konsolide düzcam, cam ambalaj ve cam ev eşyası üretim hacmi yılda 1,5 milyon tonu, toplam yatırımları ise 1,25 milyar doları aşıyor.

Rusya'nın en büyük cam ürünleri ihracatçısı olduğu belirtilen Şişecam'ın, 2014 yılından bu yana Rusya'da Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'nde mimari, inşaat ve otomotiv camları ürettiği kaydedildi.