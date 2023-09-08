Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması: BRICS'e büyük bir ilgiyle bakıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitry Birichevsky, Türkiye'nin BRICS'e büyük bir ilgiyle baktığını belirterek, "Endonezya henüz ortak olmasa da BRICS ile ortaklığa büyük ilgi gösteriyor. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye de BRICS'e büyük bir ilgiyle bakıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:25
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması: BRICS'e büyük bir ilgiyle bakıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitry Birichevsky, BRICS TV'ye verdiği demeçte Türkiye'nin BRICS'e büyük bir ilgiyle baktığını söyledi.

Dmitry Birichevsky, "Endonezya henüz ortak olmasa da BRICS ile ortaklığa büyük ilgi gösteriyor. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye de BRICS'e büyük bir ilgiyle bakıyor" dedi.

Birichevsky, BRICS'in genişlemesinin "grubun ortak sesini çok daha gür çıkaran" bir sansasyon olduğunu kaydetti.

Birichevsky, "BRICS üyeliği, tüm üyelerin aynı görüş ve düşünceleri paylaşması gerektiği anlamına gelmiyor. Üyeler tamamen eşittir ve birbirlerinin çıkarlarını ve tutumlarını dikkate almak zorundadır. BRICS'in genişletilmiş versiyonunun bu yaklaşımı koruyacağından eminim" dedi.

Birichevsky, BRICS üyelerinin G20, Birleşmiş Milletler ve diğer platformlarda örgütün çıkarlarını savunurken dayanışma içinde olacağını ve işbirliklerinin "diğerleri için bir rol model" haline geleceğini ifade etti.

15. BRICS zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın başkanlığında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlendi.

Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren BRICS'e tam üye daveti aldılar.


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