Ukrayna, tahıl ticareti konusunda çalışmaların başladığını doğruladı

Ukrayna, Karadeniz'deki üç Ukrayna limanından tahıl ihracatının yeniden başlaması için çalışmalara başlandığını doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:08
Ukrayna, tahıl ticareti konusunda çalışmaların başladığını doğruladı
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Ukrayna donanması resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Ukrayna limanlarındaki blokajın (Rusya tarafından) kaldırılmasına yönelik anlaşmanın imzalanmasının ardından Odesa, Çornomorsk ve Pivdeny limanlarında çalışmalar yeniden başladı" dendi.

Donanmanın açıklamasında aynı zamanda "Gemilerin limanlara gelişi ve gidişi konvoy eşliğinde gerçekleştirilecek" dendi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın Ukrayna'dan çıkarılamayan tahılın dünya gıda piyasasında yarattığı soruna çözüm olarak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler geçen hafta anlaşmıştı.


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