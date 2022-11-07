Ukrayna'da 160 yıllık manastır, saldırılarda ağır hasar gördü
Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde 1862 yılında inşa edilen Sviatohirska Dormition Lavra manastırı, saldırılar sonucu ağır hasar gördü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, manastırın saldırıdan önce ve sonrasına ait fotoğrafları yayımladı.
Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Dolyna kasabasında bulunan, yapımı 1862 yılında tamamlanan Sviatohirska Dormition Lavra manastırı, saldırılar sonucu ağır hasar gördü.
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, hasar gören manastırın fotoğraflarını yayımlayarak yaptığı paylaşımda, “Ruslar tarafından beş ay süren bombardımandan önce ve sonra Dolyna köyündeki Sviatohirska Dormition Lavra. Liderlerine göre Ukrayna'da ‘şeytanla’ savaşanlar, şimdiden binlerce Hristiyan'ı öldürdüler ve onlarca kiliseyi yıktılar” denildi.
UNESCO, 207 KÜLTÜREL ALANIN HASAR GÖRDÜĞÜNÜ DUYURDU
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 27 Ekim’de yayımladığı raporda, Ukrayna genelinde 207 kültürel alanın savaş nedeniyle hasar gördüğünü duyurmuştu.
Bu alanlar arasında 88 dini mekanın, 15 müzenin, 76 tarihi binanın, 18 anıtın ve 10 kütüphanenin yer aldığı ifade edilmişti.
Öte yandan, savaşın başladığı tarihten sadece 4 gün sonra, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yerel müze Ivankiv’e yapılan saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yanmıştı.
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