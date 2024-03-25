'Ukrayna'da cephe kızışabilir'

Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 04:00

Hazır, Rusya’da halkın, savaş halinde olmasına karşın uzun yıllar sonra kanlı bir terör saldırısı yaşaması karşısında “şaşırmış ve üzgün” olduğunu söyledi. 2000’li yılların başında Rusya’daki terör saldırılarını anımsatan Hazır, o dönemde bu yana yeni bir nesil var. Böylesi saldırılara ilk defa tanık olanlar şok halinde” yorumunu yaptı.

Kremlin’in saldırı karşısındaki pozisyonuna da değinen Hazır, Moskova yönetiminin, terör örgütü IŞİD’i açıktan hedef almamasının başlıca nedeni olarak “Rusya’nın, saldırıların Ukrayna gizli servisi ile işbirliğinde planlandığını düşündüğünü” aktardı. Hazır’a göre saldırıların amacı Rus kamuoyunun Ukrayna’daki savaşa desteğini kesmek.

‘Belgorod başlangıçtı’

Soruşturmanın halen sürdüğünü belirten Hazır, “Moskova’daki saldırının altında Ukrayna’da üçüncü yılına giren savaşın Rusya’nın içine taşınmak istenmesi yatıyor olabilir” dedi.

Böylesi bir senaryoya ilişkin Hazır, “15-17 Mart’taki başkanlık seçimleri öncesinde Kiev destekli Rus militanların Ukrayna sınırındaki Belgorod kentine sızma girişimi ve artan saldırılarının bu hamlenin başlangıcı olduğunu” söyledi. Hazır ayrıca son aylarda Rus ordusunun Ukrayna’da cephede görece üstün konumda olduğunu belirterek “Saldırı ile Rusya’nın psikolojik üstünlüğünün kırılmak istenmiş olabileceğini” ifade etti. Hazır, saldırının cephedeki durumu daha kızıştırabileceğini de ekledi.

Amaç ‘ön almak’

Öte yandan Hazır, saldırganlardan birisinin basına yansıyan ilk sorgusunda “Türkiye’den geldiğini” iddia etmesinin AnkaraMoskova ilişkilerinde bir sorun yaratmayacağı görüşünde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Putin’le telefon görüşmesine atıf yapan Hazır, “Ankara’nın bu konuda olası sorunların önüne geçmek amacında olduğu” değerlendirmesini yaptı.

Hazır, Rusya’nın kalbindeki saldırı sonrası ülke kamuoyundaki “göçmenlere yönelik önlemlerin ve ülke içinde güvenlik tedbirlerinin sıkılaşacağı beklentisini” de dile getirdi.