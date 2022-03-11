Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki sebzeleri savaş mağdurlarına dağıttırdı

11 Mart 2022 Cuma, 11:47

Antalya'da sebze ve meyve ihracatı yapan tüccar İlker Erdoğan, Rusya'nın saldırısı üzerine Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki yaş sebzeleri, yurtlardaki çocuklara ve savaş mağduru halka dağıttırdı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açtığı sırada Kiev'de bulunan Erdoğan, zor şartlar altında Türkiye'ye dönüş yapabildi.

Ukrayna'ya gönderdiği salatalık ve domates dolu 3 tırı ülkeden çıkarmayı başaramayan Erdoğan, Ukrayna'nın Uman Valisiyle iletişime geçerek, araçlardaki ürünleri kamyonlara yükletip yurtlardaki çocuklara ve savaş mağduru halka gönderilmesini sağladı.

Türkiye'den Ukrayna'ya ciddi miktarda ihracat yaptıklarını belirten İlker Erdoğan, saldırılar başladığında Kiev'de olduğunu söyledi. Erdoğan, "Herkes can derdine düştü. Biz de kendimizi kurtarmaya çalıştık, tırlarımızı orada bırakmak zorunda kaldık. Türkiye'ye 3 günde dönebildim" dedi.

TÜRKİYE ADINA MAĞDURLARA YARDIM

Erdoğan, oradaki insanların yaşam koşullarının zorlaştığını ve ürünlerini dağıtmaya karar verdiğini söyledi. Ukrayna'daki çalışanının yardımıyla Uman Valisiyle iletişime geçtiklerini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Savaş başladığında 3 tırımız orada kaldı ve biz de tırlarımızdaki ürünleri depolara boşalttık. Uman, Mikolayiv ve Kiev gibi şehirlerde mallarımızı vatandaşlara dağıttık. Biz orada mallarımızı savaştaki halka hibe olarak dağıttık ve bunu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devleti adına yaptık. Oradaki halk bu durumdan çok memnun oldu. Ama bizim de yardıma ihtiyacımız var, acil bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz."

Erdoğan, orada mahsur kalan tırları 3 gün önce Türkiye'ye getirmeyi başardıklarını ama maddi olarak büyük zarara uğradıklarının altını çizdi.

Ukrayna'ya ihracat yapanlar olarak devletten yardım beklediklerini kaydeden Erdoğan, "Ukrayna'da çok fazla paramız kaldı. İhracatçı para ödeyemezse bu durum halci ve çiftçiyi etkileyecek. Biz şu anda mağdur durumdayız. Bizimle beraber bu zincirin diğer parçaları da mağdur olacak. Devletimizden acil yardım bekliyoruz. En azından son 15 gün içinde giden faturalı mallarımızın paraları bize ödenebilir" ifadelerini kullandı.