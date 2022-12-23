Ukrayna'da Rus yetkiliye suikast girişimi: Bombalı saldırıda havaya uçuruldu

Rusya tarafından Ukrayna'nın Herson Oblastı'ndaki Lyubymivka yerleşim yerine vali olarak atanan Andrii Shtepa suikast sonucunda öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 10:54
Ukrayna'da Rus yetkiliye suikast girişimi: Bombalı saldırıda havaya uçuruldu
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Rusya tarafından ilhak edilen Herson'da bir Rus yetkiliye suikast girişimi düzenlendi.

Rusya tarafından Ukrayna'nın Herson Oblastı'ndaki Lyubymivka yerleşim yerine "vali" olarak atanan Andrii Shtepa'ya bombalı suikast gerçekleştirildi.

Pravda UA'nın aktardığına göre Andrii Shtepa, aracındaki bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Shtepa'nın aracı

Shtepa, 18 Temmuz'da Liubymivka köyüne "vali" olarak atanmıştı.

Shtepa'nın, yerel halkla anlaşmazlık yaşadığı ve halka yönelik olumsuz davranışlarda bulunduğu bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, olayın ardından Rus askerleri suikasti kimin planladığına dair bölgede arama ve incelemelerde bulundu.


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