ABD'den Rusya açıklaması: 'İlgi göstermediler'

23 Aralık 2022 Cuma, 08:48

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD ziyareti sırasında gündeme getirdiği “adil barış” fikrini G7 Dışişleri Bakanları ile konuştuğunu ifade eden Blinken, Zelenski'nin fikrini "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna arasında herhangi bir barışın "adil ve kalıcı" olması gerektiğini vurgulayan Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya kendi çözümlerini empoze etmeyeceğini belirtti.

Blinken, "Temelde şu anda, Rusya bu savaşı sona erdirmek için anlamlı bir diplomasiye ilgi göstermedi" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın askerleri geri çekerek savaşı hemen bitirebileceğini aktardı.