Ukrayna’da savaştan faydalanan kaçakçılar yakalandı
Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna’ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu. Ürünler, orduya gönderildi.
Ukrayna Güvenlik Servisi açıklamasında, Ukrayna’daki savaş durumunu suistimal etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak ‘insani yardım’ adı altında ülkeye sokulan ürünlere el koyduğunu belirtti. Kaçak ürünlerin ordunun ihtiyaçları doğrultusunda yetkililere teslim edildiğini belirten SBU, kaçak ürünleri satan kişilerin cezalandırılacağını ifade etti.
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