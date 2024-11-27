Ukrayna’da Trump dönemine geri sayım… “53 günde Kursk geri alınabilir”

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:38

Ukrayna, ikinci Donald Trump iktidarına hazırlanıyor. Trump’ın seçim kampanyasının önemli vaatlerinden biri olan savaşın bitirilmesi tarafların masaya oturmasıyla gerçekleşecek. Ancak bu zamana kadar iki taraf da olabildiğince avantajlı bir konumda bulunmak istiyor. Sonbaharın başlamasıyla gerçekleşen Ukrayna’nın Rusya'nın Kursk bölgesine yaptığı taarruz dengeleri altüst etti. Ukrayna ordusu, Rusların kendi toprağını savunmak için birliklerini Donbass’tan kaydıracağını düşünerek bu harekatı başlatsa da beklenen olmadı ve Rusya Donbass’taki ilerlemesini sürdürdü.

Geçtiğimiz Ekim ayı, Ukrayna’nın savaşın ilk ayı haricinde en çok toprak kaybettiği ay oldu. Rusya, Ukrayna’da bir ay içerisinde 490 kilometre karelik bir alanı ele geçirmeyi başardı. Dahası, Ukrayna ordusundaki moralin düştüğüne dair ciddi belirtiler mevcut. 2024 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında 45.543 asker firar etti. Savaşın başladığı 2022 Şubat ayından beri firari asker sayısı toplam 81.167. Yani Ukrayna’daki firarilerin yarısı son 8 ayda firar etti.

Tüm bunların yanında Kursk harekatının başarısı da tartışmaya açıldı. Rusya, Belarus’ta bekleyen eski Wagner paralı asker grubuna mensup birlikleri ve elit VDV hava piyadelerini bölgeye intikal ettirerek Kursk’taki kayıplarının yarısını geri almayı başardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’nın 20 Ocak’ta Trump’ın göreve başlamasından önce Kursk’u tamamen geri almak istediğini iddia etti. Eğer iddia doğruysa cephe hattındaki çatışmalar büyüyecek demektir.

ATACMS FÜZELERİNİN ETKİSİ

ATACMS, savaşın başından bu yana ciddi şekilde tartışılan, Ukrayna’ya verilmesinin Rusya tarafından bir kırmızı çizgi olarak algılanacağı iddia edilen bir silah sistemiydi. Uzun menzilli bir füze sistemi olan ATACMS’lar 2022’den bu yana Ukrayna’nın kullandığı HIMARS araçları üzerinden fırlatılıyor. HIMARS’tan Ukrayna’ya 29 tane verilmiş, özellikle 2022 yılında Rusların cephe hattına yakın askeri toplanma alanlarını ve mühimmat depolarını imha ederek ağır kayıplar yaşatmıştı.

ATACMS’ların verilmesiyle HIMARS’ın etki alanı epey genişledi. Ancak Ukrayna, bugüne kadar bunu kendi toprağı olarak gördüğü bölgelere yapılacak saldırılarda kullandı. Örneğin, Kırım’ın Sevastopol limanında ATACMS ve İngiliz muadili Storm Shadow’lar, ciddi hasara yol açtılar. Rusya, birçok gemisini yapılan saldırılarda kaybetti.

Rusya, ilk yapılan ATACMS saldırılarında bir hava üssünün ve S-400’e bağlı radar sisteminin vurulduğunu duyurdu. Menzili 300 kilometre kareye kadar çıkan bu sistem, Rus havaalanlarını ve lojistik ağlarını ciddi şekilde tehdit ediyor. Ancak ATACMS’ların başarısı, biraz da ne kadar sürdürülebilir olduğuna bağlı. Ukraynalı medya kuruluşu Kyiv Post’a göre Ukrayna’nın elinde bu füzelerden 20-30 tane kaldı. Kyiv Post, bu sayıya ABD’den verilen toplam miktardan ATACMS’la yapıldığı tahmin edilen saldırıları düşerek ulaştı.

Rusya ise ATACMS saldırılarına yeni balistik füzesi Oreşnik ile cevap verdi. Bu nükleer kabiliyetli orta menzilli füzenin Ukrayna'ya karşı ilk defa kullanıldığı tahmin ediliyor. Vladimir Putin, Oreşnik'in kullanılması için "nükleer olmayan hipersonik ayarlarda test edildi." ifadesini kullandı. Testlerin devam edeceğinin sinyalini verdi.

KUZEY KORE ASKERLERİ CEPHEDE Mİ?

Joe Biden, daha önce karşı olduğu Rusya’nın içine ATACMS saldırıları iznini Kuzey Koreli askerlerin cepheye gönderilmesine karşılık verdiğini söyledi. Bazı kaynaklarca 10 bin kadar Kuzey Korelinin Rusya’da çeşitli eğitim kamplarına alındığı biliniyor. Ancak bu askerlerin çatışma alanına gönderildiğine dair bir bilgi henüz yok. Rusya, Kuzey Kore ile karşılıklı askeri anlaşmalar yaptığını duyursa da Ukrayna’ya gönderildiğine dair net bir bilgi paylaşmadı.

Kuzey Koreli askerlerin cephe hattında vereceği desteğin sınırlı olacağı tahmin ediliyor. Rusya ve Kuzey Kore, askeri ortaklık açısından henüz ilk adımlarını atıyorlar. İki ülkenin askerleri arasında dil engeli olduğu gibi Kuzey Koreliler Rus askeri teçhizatlarını kullanmak için eğitimli değiller. Ukrayna’da bolca insan gücü gerektiren konvansiyonel bir yıpratma savaşı sürerken Kuzey Korelilerin Rus operasyonlarına en çok katkıyı kompleks taarruz harekatlarından ziyade cephe hattı boyunca savunma görevlerini üstlenerek vermesi muhtemeldir. Kuzey Koreli askerlerin Kursk’un geri alınmasında büyük bir rol oynayıp oynamayacağını ise zaman gösterecek. Cephedeki genel ilerleme hızı düşünüldüğünde 53 gün pek uzun bir zaman sayılmaz.