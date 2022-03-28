Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali çalışanları bir aydan sonra görevlerini devretti
Ukrayna'da bir aydan fazla Rus askerlerin kontrolü altında olan Çernobil Nükleer Santrali'nin Ukraynalı çalışanları görevlerini devretti.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, günlük brifinginde yaptığı açıklamada, santralde 600 saatten fazla mesai yapan çalışanların tümünün görevlerini devrettiğini söyledi.
Vereşuk, aralarında 6 kadının da bulunduğu 59 kişinin Çernobil Nükleer Santrali'nde görevi devralmayı kabul ettiğini belirtti.
Rusların santral etrafına askeri yığınakta bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Vereşuk, santraldeki ünitelerin hasar görmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
SON 24 SAATTE 1100 SİVİL TAHLİYE EDİLDİ
Vereşuk, 27 Mart'ta 2 insani yardım koridoru üzerinden 1100 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini bildirdi.
Mariupol şehrinden sivillerin tahliye çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Vereşuk, yarın Sumi bölgesinden tahliye çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali, savaşın başladığı ilk gününde Rus askerlerinin kontrolüne geçmişti.
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