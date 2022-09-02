Ukrayna'dan ABD ve Almanya'ya çağrı: Modern tank desteği istiyoruz
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya ve ABD'ye çağrıda bulunarak, Ukrayna ordusu için modern tank yardımı tedarik edilmesini istedi.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Almanya ziyareti öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şmihal, Rus güçlerini "püskürtmek" için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin modern tanklara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Şmihal, "Silah tedariki sürecinde bir değişikliğe ihtiyacımız var. Demek istediğim, modern muharebe tanklarına ihtiyacımız var" dedi.
'ABD VE ALMANYA'DAN TANK TALEP EDİYORUZ'
Denis Şmihal, ABD ve Almanya'ya seslenerek, tank konusunda yardım beklediklerini ifade etti.
Şmihal, "ABD'nin bize Abrams tankları ve Almanya'nın da Leopard-2 tanklarını tedarik etmesini bekliyoruz. Bunlar Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu modern tanklardır" dedi.
Şmihal, Almanya'nın, "Ukrayna'ya silah tedarikinde büyük ilerleme kaydettiğini, ilk başlarda sadece koruyucu ekipman ve kask sağladıklarını ve bugün ise bunların en modern silahlar olduğunu" dile getirdi.
Şmihal ayrıca, "Mümkün olan en kısa sürede daha fazla silah ve teçhizat elde etmek istiyoruz" diye konuştu.
ŞMİHAL YARIN BERLİN'E GİDECEK
Başbakan Denis Şhimal'in Cumartesi günü Berlin'de olması bekleniyor.
Şmihal, Pazar günü ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kabul edilecek.
Şhimal, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Berlin'i ziyaret eden en üst düzey Ukraynalı yetkili olacak.
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