Ukrayna'dan Omicron varyantı nedeniyle karantina kararı

Ukrayna, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere 14 günlük karantina mecburiyeti getirdi.

AA
30 Kasım 2021 Salı, 00:00
Ukrayna'dan Omicron varyantı nedeniyle karantina kararı
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Ukrayna, Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere karantina uygulayacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 14 günde Güney Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te 7 günden fazla kalan kişilerin ülkeye girişlerinin ardından 14 gün karantinada kalması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna yurttaşlarına, Covid-19'un yeni varyantının tespit edildiği bu 7 ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.


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