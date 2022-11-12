Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Açlık oyunlarını sona erdirin

12 Kasım 2022 Cumartesi, 15:09

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kamboçya'da düzenlenen ASEAN zirvesinde konuştu.

Dmitro Kuleba, Güneydoğu Asya ülkelerini, Rusya'nın tahıl anlaşması nedeniyle "açlık oyunları" oynamasını önlemek için mümkün olan tüm tedbirleri almaya çağırdı.

Rusya'nın sadece anlaşmaya katılmasının yeterli olmadığını belirten Kuleba, "Bu girişimde yer alan Rus denetçilerin iyi niyetle hareket ettiklerinden ve gemileri herhangi bir yapay gecikme olmaksızın denetlediklerinden emin olmak da önemlidir" dedi.

Kuleba, Ukrayna'nın "Rusya ile müzakere masasına oturmaya niyetli olmadığını, çünkü Rus tarafının da buna hazır olmadığını" sözlerine ekledi.