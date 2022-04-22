Ukrayna'dan Rusya'ya tehcir suçlaması

22 Nisan 2022 Cuma, 11:59

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin ele geçirdikleri topraklardan yaklaşık 500 bin Ukraynalının Rusya'ya getirildiğini söyledi.

Zelenski, Portekiz Parlamentosuna video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, "Rus işgalciler işgal ettikleri topraklardan daha şimdiden en az 500 bin vatandaşımızı Rusya'ya getirdi. Bu tehcirdir, geçmişin en korkunç totaliter rejimlerin yaptığı budur" ifadesini kullandı.

Sınır dışı edilen Ukraynalıların evraklarına el konulduğunu ve iletişimden mahrum bırakıldığını belirten Zelenski, "Vatandaşlarımız, Rusya'nın uzak bölgelerine dağıtılıyor" dedi.