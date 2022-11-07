Ukraynalı büyükelçiden Papa'ya tepki: Dostoyevski'yi dikkatsizce okumuş
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Markarova, Papa Franciscus'un Dostoyevski'yi iyi okumadığını söyleyerek, tepki gösterdi.
Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Papa Franciscus'u Rus yazar Fyodor Dostoyevski'yi dikkatsizce okumakla suçladı.
Markarova, Papa Franciscus'a tepki göstererek, "Papa anlaşılan bir şekilde Dostoyevski'yi dikkatsizce okumuş" dedi.
Markarova, "Puşkin, Kuprin, Bulgakov gibi yazar/şairlerin diğer eserlerinin yanı sıra bölgemizin gerçek tarihinin yüzeysel bir incelemesi bile Rusya'da hümanizmin kokmadığını gösterecektir" diye konuştu.
PAPA NE DEMİŞTİ?
Papa Franciscus, daha önce yaptığı açıklamada Rus halkını ve Rus hümanizmini çok takdir ettiğini ifade ederek, Dostoyevski'yi düşünmenin yeterli olduğunu söyledi.
Franciscus, Rus ve Ukrayna halklarına olan sevgisini dile getirerek, Vatikan'ın Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmek için "yapması gerekeni yaptığını" söylemişti.
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