Ukraynalı diplomat gölde boğuldu

Ukrayna'nın Ermenistan'daki Maslahatgüzarı Oleksandr Senchenko'nun Göyçe Gölü'nde boğulduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:36
Ukraynalı diplomat gölde boğuldu
Abone Ol google-news

Ermeni basının elde edindiği bilgiye göre, 13 Ağustos günü akşam saatlerinde göldeki ??görevli cankurtaranlar, kıyıdan 25 metre açıkta bir kişiyi gördüklerini belirtti.

Kurtarma ekiplerinin, adamı 1,5 m derinlikten çıkardıkları ve tekneyle kıyıya ulaştırdıkları bildirildi. 

Daha sonra ölen kişinin Ukrayna'nın Ermenistan'daki Maslahatgüzarı Oleksandr Senchenko olduğu, kıyıya ulaştıktan sonra çoktan öldüğü rapor edildi.

Ermeni güvenlik yetkilileri, TASS'a yaptığı açıklamada, "Sevan (Göyçe) Gölü'nde boğulan vatandaş Alexander Senchenko'dur. Kendisi Ukrayna'nın Ermenistan'daki Maslahatgüzarıdır" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Senchenko'nun ölümünü doğruladı.


Ukrayna Ermenistan

İlgili Haberler

Ukrayna'dan Rusya mesajı: Saldırılar, işlediği suçlara yanıt

Ukrayna'dan Rusya mesajı: Saldırılar, işlediği suçlara yanıt
Ukrayna'da savaşta yaralanan askerler için 'ReSex' projesi: Yeniden sağlıklı bir cinsel hayata kavuşmalarını amaçlıyor

Ukrayna'da savaşta yaralanan askerler için 'ReSex' projesi: Yeniden sağlıklı bir cinsel hayata kavuşmalarını amaçlıyor
Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne ikinci defa S-200’le saldırı girişiminde bulundu

Rusya: Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne ikinci defa S-200’le saldırı girişiminde bulundu

En Çok Okunan Haberler