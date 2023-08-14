Ukraynalı diplomat gölde boğuldu
Ukrayna'nın Ermenistan'daki Maslahatgüzarı Oleksandr Senchenko'nun Göyçe Gölü'nde boğulduğu bildirildi.
Ermeni basının elde edindiği bilgiye göre, 13 Ağustos günü akşam saatlerinde göldeki ??görevli cankurtaranlar, kıyıdan 25 metre açıkta bir kişiyi gördüklerini belirtti.
Kurtarma ekiplerinin, adamı 1,5 m derinlikten çıkardıkları ve tekneyle kıyıya ulaştırdıkları bildirildi.
Daha sonra ölen kişinin Ukrayna'nın Ermenistan'daki Maslahatgüzarı Oleksandr Senchenko olduğu, kıyıya ulaştıktan sonra çoktan öldüğü rapor edildi.
Ermeni güvenlik yetkilileri, TASS'a yaptığı açıklamada, "Sevan (Göyçe) Gölü'nde boğulan vatandaş Alexander Senchenko'dur. Kendisi Ukrayna'nın Ermenistan'daki Maslahatgüzarıdır" dedi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Senchenko'nun ölümünü doğruladı.
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