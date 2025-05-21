Ukraynalı eski siyasetçi silahlı saldırıda öldürüldü

Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Portnov, Madrid’de Amerikan Okulu önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulurken, saldırgan ya da saldırganlar henüz yakalanamadı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de Çarşamba sabahı gerçekleşen silahlı saldırıda Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Portnov hayatını kaybetti. Reuters’a konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak, saldırının yerel saatle sabah saat 09.15’te Pozuelo semtindeki Amerikan Okulu’nun önünde gerçekleştiğini bildirdi. Madrid polisi, saldırıya ilişkin ilk çağrının alındığını doğrularken, olayla ilgili resmi kimlik açıklamasında bulunmadı. Saldırının failleri henüz yakalanamazken, olayın siyasi ya da mafyatik bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.