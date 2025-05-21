Ukraynalı eski siyasetçi silahlı saldırıda öldürüldü

İspanya’nın başkenti Madrid’de Çarşamba sabahı gerçekleşen silahlı saldırıda Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Portnov hayatını kaybetti.
Reuters’a konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak, saldırının yerel saatle sabah saat 09.15’te Pozuelo semtindeki Amerikan Okulu’nun önünde gerçekleştiğini bildirdi.
Madrid polisi, saldırıya ilişkin ilk çağrının alındığını doğrularken, olayla ilgili resmi kimlik açıklamasında bulunmadı.
Saldırının failleri henüz yakalanamazken, olayın siyasi ya da mafyatik bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.