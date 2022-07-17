Ukraynalı eski yetkili: Moskova, Kiev ile kendi şartlarına göre müzakere istiyor
Ukrayna Dış İstihbarat Servisi (SZRU) eski Başkanı Mykola Malomuzh, Rusya'nın Ukrayna ile kendi şartlarına göre müzakereleri beklediğini ileri sürdü.
Ukrayna Dış İstihbarat Servisi (SZRU) eski Başkanı Mykola Malomuzh, Ukrayna merkezli Obozrevatel gazetesine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mykola Malomuzh, Rusya'nın Ukrayna ile kendi şartlarına göre müzakereleri beklediğini, aksi takdirde çatışmaların daha da yoğunlaşacağını öne sürdü.
Malomuzh, Moskova'nın, Kiev'e, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasını, Ukrayna'nın yabancı askerlerden arındırılmasını ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağını garanti etmesini talep eden bir ültimatom sunduğunu iddia etti.
Malomuzh ayrıca, Rusya'nın, ele geçirdiği Harkov, Herson ve Zaporijya bölgelerinde bir statüko elde etmek istediğini ileri sürdü.
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