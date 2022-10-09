Ukraynalı gençler Putin ile dalga geçti: 'Nükleer kıyamet temalı seks partisi'

09 Ekim 2022 Pazar, 18:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'yı "Blöf yapmıyorum" diyerek tehdit etmesinin ardından gündeme gelen "nükleer" konusu gündemde yerini koruyor. Batılı liderler, nükleer tehdidine karşı endişeli açıklamalarda bulundu. Ukraynalı gençler ise sosyal medya hesaplarından "nükleer kıyamet" temalı seks partisi planına destek verdikleri paylaşımlarda bulundu.

BBC'nin haberine göre, Seks partisinin mottosu da, “Eğer bunlar son anlarımız olacaksa o anları neden aşk yaparak geçirmeyelim?” şeklinde.

ADRESİ BELİRLEDİLER

BBC'de yer alan haberde, Sosyal medya kanallarında Kiev manzaralı Şiçekavitsiya Tepesi mekanın adresi olarak belirlendi. Bu tepenin adı Kiev’in efsanevi kurucuları olan Kyi, Shchek ve Hori kardeşlerden geliyor. Şiçekavitsiya Tepesi, her dönem mitolojik kimliği ile anıldı.

Facebook’ta doğan fikir hızla ivme kazandı ve detaylandırılmaya başlandı. Hatta bazı kullanıcılar, kıyamet olsun ya da olmasın bunun hayata geçirilmesini önermeye başladı.

Şiçekavitsiya tepesi Google’da arama trendleri arasına dahi girdi. Kimi kullanıcılar tepenin talebi karşılayamacak kadar küçük olduğunu söylüyor. İlgi arttıkça Büyük Seks Partisi ekseninde espriler de yapılmaya başlandı. Kimileri arabaların nereye park edilebileceğini, kimileri ise çocuklara kimin bakacağını tartışıyor.

Aşağıda yer alan tweet ise “hayaller, hayatlar” sosyal medya kalıbı ile paylaşıldı. Fotoğrafa eşlik eden mesaj da ise “Nükleer bir çene kemiği ve ciddi fark” ifadesi yer aldı.

BBC’ye konuşan Anna isimli bir Kievli genç kız, “Ukraynalılar, tehlike karşısında aşk ve seks üzerine plan yapan bir düşünce şekline sahiptir” diyor.

Haberde, Anna'nın sözkonusu planların konuşulmaya başlaması sonrası en büyük grup seks kanallarından birini kurduğu ve 10 bin kullanıcının kanalına üye olduğu bilgisi de yer alıyor. Kanala üye olan bir kullanıcı ise konuyla ilgili, "Toplu sekssiz bir nükleer saldırıdansa, toplu seksli bir nükleer saldırı" esprisini yaptı.

Anna, paylaşımların Ukrayna halkının iyimserliğini ve dayanıklılığını gösterdiğini savunuyor.

BBC’nin bu, internet üzerinde gerçekleşen hareket görüşünü aldığı psikoloji doktoralı Marianna Kaliç de “İlk olarak her şey seksle, ikinci olarak da ölümle ilişkilidir” görüşünü paylaşıyor. Doktor Kaliç de tıpkı Anna gibi, Şiçekavitsiya fenomeninin çaresiz kalınan durumlar karşısında bir koruma mekanizması örneği olduğunu dile getiriyor.