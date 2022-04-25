Ukraynalı kadınlar silah kullanmayı öğreniyor

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:50

Guardian'ın haberine göre; Ukrayna'nın batsındaki Ivano-Frankvisk kentinde, yaşları 18 ile 51 arasında değişen kadınlar silah kullanmayı öğreniyor. Kentin belediye başkanı Ruslan Martsinkiv, "Beş okulda atış poligonlarının açıldığını, sivillere ateşli silah kullanmayı öğrettiklerini, herkese açık ancak önceliğimiz kadınlar öğretmek" dedi.

Belediye başkanı, "Erkeklerin eğitim alabileceği başka kurumlar da var, bunlar kadınlara yönelik özel kurslar. Kadınlar kendilerini ve ailelerini korumaya hazır olmalı. 31 Mart itibariyle medyada yer alan Buça görüntüleri silah kurslarına kayıt olmalarına sebep oldu. İlk hafta sonu 3700'den fazla kadın ve 800 erkek kayıt oldu. Şu anda nasıl ateş edileceğini öğrenmek isteyen 6.300'den fazla kadından oluşan bir bekleme listesi var." açıklamasında bulundu.

Martsinkiv açıklamasına, "Şu anda Ivano-Frankivsk'te savaş yok. Ancak savaş buraya gelirse durum farklı olacak. Buça ve İrpin'de neler olduğunu gördük [...] Kadınların hazır olması gerekiyor, bu günümüzün görevi, savaşın görevi." sözlerini ekledi.

51 yaşındaki Natalya Anoşina, tüfek nasıl tutulur bilmek isteyeceğini hiç düşünmediğini ancak Buça'daki yaşananların ardından, 18 yaşındaki kızının önerisiyle kaydolduğunu aktardı. Anoşina, Buça'da yaşananlar hakkında, "Bu bir kabus, sadece korkunç. Aklım, bu bilgiyi almıyor" ifadesinde bulundu.

Ukrayna ordusundan emekli albay Hamçuk, "Dersleri, silah kullanmanın temelleri ve tüfek ile poligonda atış talimi olmak üzere iki bölüme ayırdık. Kurstan sonra katılanlara silah vermiyoruz ancak asıl önemli olan silah kullanmayı öğrenmek, böylece zamanı gelince kullanmaya hazır olacaklar" dedi.

Ivano-Frankivsk'te pazarlamacılık yapan Galina, silah eğitimi alması için, Buça'da yaşananları gördükten sonra doğru kararı verdiğini ve duygusal olarak üzüldüğünü ama yararlı olacağını söyledi.

Galina, "Hiç ihtiyacım olmasa daha iyi olurdu ama gelecekte kendimi korumam için yardımı olacaktır. Eşim ve oülum orduya katıldı, bu yüzden acil bir durumda kendimi korumam gerek. Başka ne yapabiliriz? Şimdilik hayatın gerçeği bizim için bu" dedi.