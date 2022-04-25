Ukraynalı kadınlar silah kullanmayı öğreniyor
Ukrayna'nın Ivano-Frankvisk kentindeki kadınlar, Rusya'nın işgali devam ederken tecavüz ve işkence raporlarının yayınlanmasının ardından ateşli silah kurslarına kaydoldu.
Guardian'ın haberine göre; Ukrayna'nın batsındaki Ivano-Frankvisk kentinde, yaşları 18 ile 51 arasında değişen kadınlar silah kullanmayı öğreniyor. Kentin belediye başkanı Ruslan Martsinkiv, "Beş okulda atış poligonlarının açıldığını, sivillere ateşli silah kullanmayı öğrettiklerini, herkese açık ancak önceliğimiz kadınlar öğretmek" dedi.
Belediye başkanı, "Erkeklerin eğitim alabileceği başka kurumlar da var, bunlar kadınlara yönelik özel kurslar. Kadınlar kendilerini ve ailelerini korumaya hazır olmalı. 31 Mart itibariyle medyada yer alan Buça görüntüleri silah kurslarına kayıt olmalarına sebep oldu. İlk hafta sonu 3700'den fazla kadın ve 800 erkek kayıt oldu. Şu anda nasıl ateş edileceğini öğrenmek isteyen 6.300'den fazla kadından oluşan bir bekleme listesi var." açıklamasında bulundu.
Martsinkiv açıklamasına, "Şu anda Ivano-Frankivsk'te savaş yok. Ancak savaş buraya gelirse durum farklı olacak. Buça ve İrpin'de neler olduğunu gördük [...] Kadınların hazır olması gerekiyor, bu günümüzün görevi, savaşın görevi." sözlerini ekledi.
51 yaşındaki Natalya Anoşina, tüfek nasıl tutulur bilmek isteyeceğini hiç düşünmediğini ancak Buça'daki yaşananların ardından, 18 yaşındaki kızının önerisiyle kaydolduğunu aktardı. Anoşina, Buça'da yaşananlar hakkında, "Bu bir kabus, sadece korkunç. Aklım, bu bilgiyi almıyor" ifadesinde bulundu.
Ukrayna ordusundan emekli albay Hamçuk, "Dersleri, silah kullanmanın temelleri ve tüfek ile poligonda atış talimi olmak üzere iki bölüme ayırdık. Kurstan sonra katılanlara silah vermiyoruz ancak asıl önemli olan silah kullanmayı öğrenmek, böylece zamanı gelince kullanmaya hazır olacaklar" dedi.
Ivano-Frankivsk'te pazarlamacılık yapan Galina, silah eğitimi alması için, Buça'da yaşananları gördükten sonra doğru kararı verdiğini ve duygusal olarak üzüldüğünü ama yararlı olacağını söyledi.
Galina, "Hiç ihtiyacım olmasa daha iyi olurdu ama gelecekte kendimi korumam için yardımı olacaktır. Eşim ve oülum orduya katıldı, bu yüzden acil bir durumda kendimi korumam gerek. Başka ne yapabiliriz? Şimdilik hayatın gerçeği bizim için bu" dedi.
Video Haberler
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
- Karakolda hayatını kaybetmişti
- Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu
- Polis memurunu şehit eden şüpheli tutuklandı
- Akaryakıt deposu ve askeri tesiste yangın
- Adana’da ürpertici olay! İnsan bedeni parçaları bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Merkez'den 'faiz' kararı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma
- Siyaset mühendisliğine karşı iş birliği vurgusu