Ukraynalı milletvekilinden çarpıcı iddia: 'Binlerce asker kaçağımız var...'

Yayınlanma: 22.08.2024 - 10:45

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:45

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) üyesi Alexander Fediyenko, Rus güçleri ile cephe hattında savaşan Ukrayna ordusundan “binlerce askerin görev yerlerini terk ettiğini” ileri sürdü.

Fediyenko, “firarın, Ukrayna ordusunda yaygın bir sorun haline geldiğini” söyledi.

Fediyenko, Telegram kanalında “Çeşitli nedenlerle mevzilerini terk etmiş ama geri dönüp savaşmaya hazır binlerce asker kaçağımız var” ifadelerini kullandı.

Fediyenko'ya göre bunun nedeni, diğer şeylerin yanı sıra, askerlerin hasta akrabalarını ziyaret etmek veya sadece görmek istemesi, ancak komutanların tatile gitmelerine izin vermemesi nedeniyle oluyor.

Bundan önce Ukrayna parlamentosu, ilk kez görevlerini terk eden askerlerin, yargılama öncesi soruşturma tamamlanmadan önce askerlik hizmetlerine devam etmeyi kabul etmeleri halinde affedilmelerine olanak tanıyan bir yasa tasarısını kabul etmişti.

Fediyenko, yeni yasaya göre, böyle bir olayın ilk kez yaşanması halinde, koşullar göz önünde bulundurularak firar eden askerin cezadan muaf tutulacağını da sözlerine ekledi.

Daha önce de bir diğer Parlamento üyesi Ruslan Gorbenko, görevlerini terk eden askerlere karşı yaklaşık 80 bin ceza davası açıldığını bildirmişti.