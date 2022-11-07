Ukraynalı Rahibe, Putin ile görüşmek istedi: Ona, Tanrı'nın sözlerini aktaracağım
Ukraynalı Rahibe Chiara Viktoriya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini duyurdu.
36 yaşındaki Ukraynalı Rahibe Chiara Viktoriya, İtalya'da Camerino'daki Aziz Clare Yoksul Clares Tarikatı'nın manastırında konuştu.
Rahibe Viktoriya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana manastırdaki rahibelerle birlikte Ukrayna halkına ve özellikle de Lviv'deki bir yetimhanedeki çocuklara yardım ulaştırmak için çok çalıştıklarını söyledi.
Viktoriya, "Erkek kardeşim ve babam hala Ukrayna'da yaşıyor ve Rusya sınırında bulunan ve bombalamalardan en çok etkilenen Sumy bölgesinde başka akrabalarım da var" dedi.
Fotoğraf: Rahibe Chiara Viktoriya
Savaşta arabuluculuk için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini dile getiren Viktoriya, "Eğer bu varsayımsal buluşmadan bu savaşın kaderinde gerçek bir değişikliğin ortaya çıkabileceğine dair somut bir umudum olsaydı, ona her şeyden önce insan haklarından bahsederdim; Tanrı'nın sözlerini kullanmaya çalışırdım" diye konuştu.
Viktoriya, Putin'e seslenerek, "Vicdanının sesini, her insanın kalbinde taşıdığı Tanrı'nın nefesini ve savaşın bedelini hayatlarıyla ödeyen milyonlarca masum insanın acı çığlığını dinlemesini söylüyorum" çağrısında bulundu.
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