Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti
Ukrayna’nın Lviv kentinde, savaşa rağmen Rusya’da faaliyet göstermeye devam eden Fransız market zinciri protesto edildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından birçok dünya markasının Rusya'da faaliyetlerini durdurmasına rağmen Fransız market zinciri Auchan'ın ülkedeki operasyonlarına devam etmesi tepki çekti. Ukrayna'nın Lviv kentinde zincire ait bir mağazanın önünde toplanan göstericiler, markayı protesto etti. Protestocular, savaşta ölen çocuklara dikkat etmek için beyaz örtü üzerine oyuncak bebek koydu.
Protestocu grup adına açıklama yapan Anna Gerych, “Bu barışçıl bir eylem. İnsanları mağazaya yönelik taşkınlığa çağırmıyoruz. Savaş zamanında insanların kanı dökülürken iş yapmak doğru değil. Bunu onlara bulundukları tüm ülkelerde anlatıyorlar. Rusya'ya her sene 150 milyon dolardan fazla vergi ödüyorlar. Marketin CEO'su sivil vatandaşlara yönelik hizmet verdikleri gerekçesiyle Rusya'dan çıkmayacaklarını açıkladı” dedi.
Öte yandan, protesto sırasında Lviv şehrinde hava savunma sistemi sirenleri çalmaya başladı. Sirenlerin devreye girmesinin ardından marketteki müşteriler tahliye edildi. Fransız market zincirinin CEO'su Yves Claude konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizi eleştirmek kolay. Ama biz buradayız ve sivil nüfus için çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Video Haberler
- Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı
- Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı
- Hayvanlara kötü muameleye 6'şar ay hapis cezası
- 'Erdoğan görsün' diyerek paylaştı
- Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
- AVM'de sağlık skandalı
- Rus ve Ukraynalı müzakereciler arasında ilginç diyalog
- Erdoğan'ın önerdiği karışımın aylık maliyeti ne kadar?
- Davutoğlu'na ziyaret sırasında 'protesto'
- Edirne'de katliam: 4 kişilik aile ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- Savaşın gölgesinde canlanan anılar...
- Yazında biriken ve birikim…
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap
- 'Tebliğciler' Kadıköy'de ortaya çıktı: İlginç diyalog