Ukraynalılardan Rusya'ya 'esirleri serbest bırakın' çağrısı
Ukrayna’nın Lviv kentinde aktivistler, Rusya tarafından çatışmalar sırasında kaçırıldığı iddia edilen 30’dan fazla Ukraynalının fotoğrafını bir binanın duvarına projeksiyon ile yansıtarak serbest bırakılmaları için çağrıda bulundu. Ancak eylem, siren sesinin duyulmasıyla yarıda kaldı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 35. güne girildi. Ukrayna’nın Lviv kentinde aktivistler, çatışmaların yaşandığı bölgelerde Rusya güçleri tarafından aralarında aktivist, gazeteci ve milletvekillerinin de bulunduğu 30’dan fazla Ukraynalının rehin alındığını iddia ederek, serbest bırakılmaları için Rusya’ya çağrıda bulundu.
Aktivistler, eylemde kaçırıldığı iddia edilen kişilerin fotoğraflarını projeksiyon ile kentteki bir binanın dış cephesine yansıttı.
"DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN BİR PLATFORM KURDUK"
Aktivist Anastasiia Moskvychova, amaçlarının dünyanın dikkatini çekip, rehin tutulan kişilerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Rusya güçleri aralarında aktivistler, gazeteciler, belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu 50’den fazla Ukraynalıyı kaçırdı. Bunlardan hala 30 kişi rehin tutuluyor. Yerlerini ve bulundukları koşulları bilmiyoruz. Biz bu insanların hikayesini anlatmak ve dünyanın dikkatini çekmek için bir platform kurduk. Bunu sosyal medya üzerinden dünyanın birçok noktasındaki diplomatlar ve kanaat önderlerine ulaştırıyoruz” dedi.
EYLEM SİREN SESİYLE YARIDA KALDI
Projeksiyonlu eylem, sirenlerin çalmasıyla yarım kaldı. Katılımcılar, siren sesinin duyulmasıyla eylemin yapıldığı binanın bodrum katına sığındı.
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