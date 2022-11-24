Ukrayna'nın 'büyük dostu' olarak nitelendi: Kiev'de fahri vatandaş ilan edildi

24 Kasım 2022 Perşembe, 17:25

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'in fahri vatandaşı olduğunu duyurdu.

Vitali Klitschko, "Ukrayna'nın büyük dostu" olarak adlandırdığı Boris Johnson'a, Kiev Belediye Meclisi'nin fahri vatandaş unvanını verdiğini bildirdi.

Klitschko, "Boris, hem barış zamanında hem de Rus saldırgana karşı mücadelemizin en dramatik zamanlarında Kiev'i defalarca ziyaret etti. Johnson, Birleşik Krallık ve dünya liderlerinin Ukrayna'ya gerekli yardımı sağlamaları için mümkün olan her şeyi yapmıştır ve inanıyorum ki yapmaya da devam edecektir" dedi.

Klitschko, Johnson'a Ukrayna'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Kiev'i tekrar ziyaret etmesi çağrısında bulundu.



