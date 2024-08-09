Ukrayna'nın gerçekleştirdiği drone saldırısının ardından... Lipetsk'te olağanüstü hal ilan edildi!

Rusya'nın Lipetsk Belediye Bölgesi'nde Ukrayna'nın gerçekleştirdiği drone saldırısının ardından patlayıcı cisimlerin infilak etmesi üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Xinhua
Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:26
Ukrayna'nın gerçekleştirdiği drone saldırısının ardından... Lipetsk'te olağanüstü hal ilan edildi!
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Lipetsk Valisi İgor Artamonov cuma günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada kamu güvenliğini sağlamak amacıyla dört yerel yerleşim biriminin tahliye edileceğini duyurdu.

Artamonov, "Patlayıcıların infilakıyla ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla Lipetsk Belediyesi sınırları dahilinde olağanüstü hal ilan edilmiş ve bölge sakinlerinin güvenliği için Koptsevy Khutor, Fedorovka, Yakovlevka ve Tynkovka yerleşim birimlerinin tahliyesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

LİPETSK'E DRONE SALDIRISI DÜZENLENDİ

Moskova'nın yaklaşık 370 kilometre güneyinde yer alan Lipetsk'e kısa süre önce düzenlenen drone saldırısı sivil yapılarda çok sayıda patlamaya yol açtı.

Ukrayna'nın drone saldırısının kalıntıları, enerji altyapısına hasar vererek bölgede elektrik kesintilerine yol açtı.

Bölge sakinlerine tahliye sürecinde acil durum hizmetleri personelinin talimatlarına uyma çağrısı yapan Artamonov, "Etkilenenlere yardımcı olmak için geçici barınma ve ulaşım düzenlemeleri yapılıyor" ifadelerini kullandı.


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