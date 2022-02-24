Ukrayna'nın Kharkiv yakınlarında şiddetli patlama

Ukrayna’da Rusya’nın harekatına devam ettiği Kharkiv kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

DHA
24 Şubat 2022 Perşembe, 23:41
Ukrayna'nın Kharkiv yakınlarında şiddetli patlama
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Ukrayna’nın kuzeyinde Rus sınırına yakın bölgede çatışmalar sürüyor. Kharkiv kenti yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yoğun bir ışığın gökyüzüne yayıldığı güvenlik kamerasına yansıdı.


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