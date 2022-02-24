Ukrayna'nın Kharkiv yakınlarında şiddetli patlama
Ukrayna’da Rusya’nın harekatına devam ettiği Kharkiv kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Ukrayna’nın kuzeyinde Rus sınırına yakın bölgede çatışmalar sürüyor. Kharkiv kenti yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yoğun bir ışığın gökyüzüne yayıldığı güvenlik kamerasına yansıdı.
İlgili Haberler
- BM Ukrayna için harekete geçti
- Gürcistan'da halk Ukrayna'ya destek vermek için sokağa çıktı
- Son dakika: Joe Biden Ukrayna'ya saldırılar sonrası Rusya'ya yaptırımları açıkladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Uzmanı uyardı: Huzursuz bacak sendromu riskini artırıyor
- Tiroid nodüllerinde kanser riskine dikkat!
- 'Erken yaşta hayvan beslemek alerji riskini azaltıyor'
- Denemenin tadı!
- FIFA, Rusya'yı kınadı
- Hasan Şahingöz’den bir metafelsefe kitabı
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden İsmet İnönü kitabı
- Anadolu Efes üçlük rekoru kırdı!
- Ergin Ataman'dan Rusya-Ukrayna açıklaması
- Oyuncusunun eliyle attığı golü iptal ettirdi!