Ukrayna'ya dev hibe: Tüm topçu silahlarımızı bağışladık
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşta ihtiyacı olduğu gerekçesiyle tüm topçu silahlarını Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) marjında düzenlenen 7. Ukrayna Öğle Yemeği'nde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın askeri mühimmat istediğine işaret eden Frederiksen, "Danimarka tarafı olarak biz, tüm topçu silahlarımızı Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdik" ifadesini kullandı.
Göz Atın
Frederiksen, meselenin üretim olmadığını ve ellerinde silahlar bulunduğunu belirterek, "Bizim şu an kullanmamız gerekmeyen, Ukrayna'ya vermemiz gereken hava savunmamız var" diye konuştu.
Avrupa'da halen askeri mühimmat bulunduğunu kaydeden Frederiksen, Ukrayna'ya yardımların "hızlanması ve artırılması" gerektiğini vurguladı.
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