Danimarka Kraliçesi Margrethe tahtı bıraktı

Danimarka’da 52 yıldır tahta bulunan Kraliçe Margrethe II, yeni yıl öncesi tahttan çekildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 31.12.2023 - 21:11
Danimarka Kraliçesi Margrethe tahtı bıraktı
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Danimarka Kraliçesi Margrethe II, gerçekleştirdiği yeni yıl konuşmasını sürpriz bir şekilde sonlandırdı. 52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe Margrethe II, tahtı en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik’e bıraktığını açıkladı.

Tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak’ta tahtın yeni sahibinin görevi devralacağını kaydeden 83 yaşındaki Margrethe II, “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik’e bırakıyorum" dedi.

Margrethe II, 1952 yılında babası Kral IX Frederik’in ölümünün ardından tahta geçerek, Danimarka tarihinin en uzun süre görev yapan hükümdarı oldu.


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