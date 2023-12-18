Temsilcimiz Galatasaray ile eşleşmişti: Danimarkalı hocadan büyük övgü!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske, kura çekimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Danimarkalı hoca, "Kuralar çekilmeden önce de güçlü bir rakiple eşleşeceğimizi biliyorduk. Onların çok yüksek bir kalitesi var" ifadelerini kullandı.
Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.
Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Priske, "Kuralar çekilmeden önce de güçlü bir rakiple eşleşeceğimizi biliyorduk. Şampiyonlar Ligi'nden düşmüş bir takım gelecekti ve Galatasaray geldi. Onların çok yüksek bir kalitesi var. Hücum güçleri çok yüksek ve bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var" dedi.
Brian Priske
"İSTANBUL'DA BİZİ FANTASTİK BİR MAÇ BEKLİYOR"
İstanbul'daki atmosfer için heyecanlı olduklarını söyleyen Priske, "İstanbul'da bizi fantastik bir maç bekliyor ama evimizde de her şeyi başarabiliriz. İki maçı da heyecanla bekliyoruz" sözlerini sarf etti.
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